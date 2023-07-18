Afyonkarahisar’ın oksijen depolarından birisi olarak adlandırılan Akdağ Tabiat Parkı’nda, Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hem havadan hem karadan kontrollerini sürdürüyor.

Denetimlere, Akdağ Jandarma Asayiş noktası personeli, motosikletli jandarma asayiş timi, jandarma asayiş komando timi ile çevre, doğa ve hayvanları koruma timi tarafından gerçekleştiriliyor. Orman yangınlarının önlenmesi ve suda boğulma olaylarının önlenmesi çerçevesinde yapılan kontrollerde ekipler hem havadan hem karadan 7-24 denetimlerine devam ediyor.