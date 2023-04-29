Sağlık eski Bakanı Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Tekman’da bir dizi temaslarda bulundu.

Beraberinde Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Halil Ergün, İlçe Başkanı Taner Özer, Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve Kadın kolları Başkanı Gamze Sarıkaya ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunan Akdağ, ilçenin aile büyüklerini evlerinde ziyaret etti.

Prof. Dr. Akdağ’ın ziyaret ettiği aile büyüklerinden Bekir Budak “Ak Parti hükümetinden önce hastanede hastalar, yeni doğan çocuklar ve cenazeler rehin alınırdı. Ancak Ak Parti hükümeti ile bu yasaklar tamamen ortada kalktı” dedi.

Taziye ziyaretlerinde bulunan Prof. Dr. Akdağ daha sonra ilçeden ayrıldı.