AK Parti Meclis Üyesi İBB Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanı Şeyma Akdağ, "CHP İstanbul Büyükşehir Yönetiminin Çocuklara yönelik sakıncalı içerikler, LGBT propagandası yapan kitaplar ile İBB Yönetiminin misyonu ve vizyonu ortadadır. Çocuklarımızın zihinlerine, yaşamlarına musallat olan ve artık apaçık bir lobi faaliyeti yöneten LGBT’ye Türkiye desteği Millet İttifakı’ndan geliyor” dedi.

AK Parti Meclis Üyesi İBB Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanı Şeyma Akdağ, "CHP İstanbul Büyükşehir Yönetiminin Çocuklara yönelik sakıncalı içerikler, LGBT propagandası yapan kitaplar ile İBB Yönetiminin misyonu ve vizyonu ortadadır. Çocuklarımızın zihinlerine, yaşamlarına musallat olan ve artık apaçık bir lobi faaliyeti yöneten LGBT’ye Türkiye desteği Millet İttifakı’ndan geliyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında metro hatları inşaatı ve Ekrem İmamoğlu’nun davetiyle başlatılan Haysiyet Duvarı’nda tutulan demokrasi nöbeti konuları tartışıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılının üçüncü meclis toplantısı Saraçhane’deki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri, grup başkanvekilleri katıldı. Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi İBB Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu Başkanı Şeyma Akdağ, “İstanbul Bülteni Aralık, Ocak, Şubat sayısı hakkında, CHP İstanbul Büyükşehir Yönetiminin Çocuklara yönelik sakıncalı içerikler, LGBT propagandası yapan kitaplar ile İBB Yönetiminin misyonu ve vizyonu ortadadır. Milletimiz, geleceğimiz ve çocuklarımız kuşatma altına alınmak istenmektedir. Şahit olduk ki fırsat bulurlarsa küçücük çocuklara kadar LGBT’yi indirgeyip iktidar oldukları belediyelerde program düzenlemeye kadar gidiyorlar. Bu durum İstanbulluları, aileleri, anne ve babaları endişe içinde bırakmakta. Çocuklarımızın zihinlerine, yaşamlarına musallat olan ve artık apaçık bir lobi faaliyeti yöneten LGBT’ye Türkiye desteği Millet İttifakı’ndan geliyor” diye konuştu.

“İBB’de çalışan işçiler belirli saatlerde gelmek zorunda bırakılmışlardır”

İBB’de çalışan işçilerin haysiyet duvarında nöbet tutturulmaları için mobing yapıldığını ifade eden Meclis Üyesi Ali Rıza Teke, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Binası’nın bulunduğu Saraçhane’de uğradığı hukuksuzluk nedeniyle haysiyet duvarı adı altında bir pano eklenmiş ve burada duvarın ismi ile çelişecek şekilde demokrasi tutmaya davet etmiştir. Ama her nedense bu çağrı üzerine vatandaşlar değil de CHP Örgütleri dışında başka katılan olmamıştır. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu tarafından haysiyet duvarı adı altında tutulmaya başlatan nöbete İBB’de çalışan işçiler belirli saatlerde gelmek zorunda bırakılmışlardır. Hatta mesai saatleri dışında buraya getirilmeleri zorunlu tutulan belediye işçileri gelmedikleri takdirde işlerinden kovulmakla tehdit edilmişlerdir” şeklinde konuştu.