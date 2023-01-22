Samsun Büyükşehir Belediyesi, kış turizminde adrenalin tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Ladik Akdağ Kayak Merkezi’nde telesiyej bakımını tamamlayarak sezona hazır hale getirdi. Çevre düzenlemesi ile birlikte bin 900 metre uzunluğundaki telesiyej, beklenen kar yağışı ile birlikte kayak severleri bekliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kış turizminde adrenalin tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Ladik Akdağ Kayak Merkezi’nde telesiyej bakımını tamamlayarak sezona hazır hale getirdi. Çevre düzenlemesi ile birlikte bin 900 metre uzunluğundaki telesiyej, beklenen kar yağışı ile birlikte kayak severleri bekliyor.

Samsun’da turizm yatırımları devam ediyor. Karadeniz Bölgesi’nin önemli kış turizmi adreslerinden Akdağ Kayak Merkezi’nde tesisi, pisti ve telesiyeji ekim ayında bakıma alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tamamlayarak sezona hazır hale getirdi. Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın ekim ayında başlattığı modernizasyon çalışmasında tüm mekanik sistem ve parçaları sökülen telesiyej, çok yönlü bakım onarımdan geçirildi. Demir tabyaların sökülüp, kırık veya çatlak olup olmadığının test edildiği çalışmada, 16 direkteki makara lastikleri, 230 makara burç, mil ve bilyeleri, sürüş istasyonunun 460 adet volan rulmanı, 74 adet filkete sistemi, servis fren balataları ve çark lastikleri orijinalleriyle değiştirildi. Direklerin aks ayarları yapıldı. Kurtarma motorları, kasnak kayış ve bilgisayar donanım sistemleri tek tek kontrol edildi.

Samsun’a 80, Ladik ilçesine ise 7 kilometre uzaklıktaki Akdağ Kayak Merkezi, bu sezon da yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. Modernize edilen telesiyejin sürüş testlerini inceleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı Savaş Kaygusuz, “Telesiyejimiz dahil tüm mekanik sistemlerimizde 3 aylık bakım onarım sürecini tamamladık. Başkanımız Mustafa Demir’in talimatları doğrultusunda geniş bir modernizasyon dönemi geçirdik. Tesisin sadece kış değil yaz mevsiminde de çim kayağı yapmak isteyen turistlere hizmet verebilmesi için oldukça hassas davrandık” dedi.