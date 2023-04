Önceki dönem Başbakan Yardımcısı AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Hınıs’ta vatandaşlarla buluştu.

Coşkulu bir şekilde karşılanan ve yoğun ilginin dikkatlerden kaçmadığı karşılamada İlçe Başkanı Mehmet Sönmez ve İlçe Belediye Başkanı Erdoğan Eren hazır bulundu. Hınıs’ta muhtarlar ve gençlerle ayrı ayrı toplantılar düzenleyen Prof. Dr. Akdağ, çarşı esnafını da gezmeyi ihmal etmedi.

Milletvekili Akdağ, yaptığı konuşmalarda özellikle 2001 yılı öncesindeki sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra ulaşımda, teknoloji de, yerli ve milli sanayi de lider ve kararlı duruşuyla tüm dünyaya örnek olduğunu dile getiren Akdağ, “Hemen her alanda 2001 yılı öncesi ne nazaran 2023 yılına kadar büyük değişimler yaşandı. Neredeyse her iki dönem arasında dünyalar kadar farkın olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Sağlıkta, ekonomide, sosyal hizmetlerde, savunma sanayinde, akla gelebilecek tüm hizmet alanlarında farkımızı ortaya koyduk. Tabi bunlar öncelikle Cumhurbaşkanımızın vizyonunun yansımasıdır. Yapılamaz denilen, hayal diye tabir edilen her şey zaman içinde halloldu. Öylesine bir çırpıda anlatılabilecek hizmetler yapmadık. Sırasıyla anlatmaya kalksak günler haftalar sürer. Bu durum bizim için övünç kaynağıdır. Dini inançların yaşatılması ve özgürlükler alanında yıllar önce kurulan barikatları tek tek eliyle yıkan bir liderimiz var. Ülkemizde herkes inançlarını rahatlıkla yaşayabilir durumda. Halkın beklentilerine kulak veren bir Cumhurbaşkanımız var. Hal böyle olunca da halk liderine Cumhurbaşkanına sahip çıkmakta bir an olsun geri adım atmıyor. 14 Mayıs seçimlerinde de bunun devamını göreceğiz” diye konuştu.

Gençlere Yeni Müjdeler

Hınıs gezisinde gençler ve muhtarlarla ayrı zaman aralıkları ile toplantılar düzenleyen Milletvekili Akdağ, Seçim beyannamesinde gençlere sağlanacak olanaklardan da bahsetti. Gençlere ÖTV’siz telefon ve bilgisayar vergisi muafiyeti tanınacağını, bunun gibi pek çok alanda kolaylıklar sağlanacağını anlatan Milletvekili Akdağ, “Gençlerine önem veren bir Cumhurbaşkanı ve AK Parti var. Öyle ki öncelikle seçme yaşını 18’e daha sonra seçilme yaşını 18’e indiren hatta şu an ki milletvekili adayları içerisinde en genç aday gösteren bir partiyiz. Kamu da personel alımlarında mülakat sisteminin kalkacağını da hatırlatmak istiyorum. Gençlerimizin taleplerine göre 14 Mayıs seçimleri sonrasında da mutlaka yeni müjdelerin olacağını şimdiden söyleyebiliriz” diye konuştu.