Kahramanmaraş’ın Elbistan-Afşin ilçelerindeki maden sahalarının istihdama olan katkısıyla ilgili konuşan Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Kamu-özel sektör, el ele bu topraklardaki işsizliği en aza indirecek adımlar atıyorlar” dedi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan-Afşin ilçelerindeki maden sahalarının istihdama olan katkısıyla ilgili konuşan Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Kamu-özel sektör, el ele bu topraklardaki işsizliği en aza indirecek adımlar atıyorlar” dedi.

Akçul, Elbistan-Afşin bölgesindeki kömür sahasında incelemelerde bulundu. İşçilerle bir araya gelen Akçul, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada değerlendirme yapan Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, bölgede maden sahalarındaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Yolumuz uzun ve işimiz zor. Madenciliğin en zor iş kollarından biri olduğunun bilinci ile çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ise Elbistan-Afşin bölgesindeki istihdamın kömür sahalarındaki yatırımlarla en aza indirilebileceğine değinerek, “Uzun zamandır Elbistan şubemize gelemiyorduk. Seçim dönemi yaşadık. 16 şubemiz var. Burası bizim toprağımız. Memleketimizin işe ve aşa ihtiyacı var. Elbistan-Afşin bölgesinde de inşallah kamu-özel sektör el ele bu topraklardaki işsizliği en aza indirecek adımlar atıyorlar. Biz de bundan memnun oluyoruz. Buradaki işsizliğin boyutunun büyüklüğünü bizlere ulaşan taleplerden anlıyoruz. Kömür zengini bu topraklarda hala işsizlik var. Bu topraklara kim bir çivi çakıyorsa hepsine teşekkür etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.