Geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Efeler Belediye Meclis Üyesi Avukat Savaş Akçöltekin’in adı Efeler’de yapılacak olan bir parka verilecek.

Efeler Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı birinci oturumu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 4’ü gündem dışı olmak üzere 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda, MHP’li meclis üyeleri tarafından geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden MHP Efeler Belediye Meclis Üyesi Avukat Savaş Akçöltekin ile ilgili verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Efeler Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan bir parka, Akçöltekin’in adının verilmesi kararlaştırıldı.

“Aşık Veysel’in adı verilecek”

Öte yandan toplantıda Efeler Mahallesi 1343 Sokak’ta yeni yapılan parka isim verilmesi hususu görüşüldü. Görüşülen gündem maddesi oy birliği ile kabul edilirken, parka 4 Eylül Aşık Veysel Parkı adının verilmesi kararlaştırıldı.

“Karavan otel ismini bekliyor”

İmamköy Mahallesi’nde bulunan mesire alanının canlandırılması için bölgeye yapılan karavan otel projesinde sona gelinirken, otele isim verilmesi konusu görüşüldü. Hayata geçirilecek olan portatif karavan otel ile mesire alanının modern bir hale getirilmesi hedeflenirken, parka isim verilmesi ile ilgili gündem maddesi ise oy birliği ile kabul edilerek Kültür, Sanat, Spor ve Engelliler Komisyonu’na sevk edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 3 Ağustos Perşembe saat 10.00’da tekrar toplanmak üzere meclisi kapattı.