Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü’nde INVAMED Başkanı Raşit Dinç, sigara ve tütün kullanımından yılda 8 milyon ölüm gerçekleştiğine dikkat çekti.

INVAMED Başkanı Dinç, Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü sebebi ile bilgilendirme yaptı. Sigara ve tütün kullanımı nedeni ile küresel çapta yılda 8 milyon kişinin hayatının kaybettiğini vurgulayan Dinç, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanan verilerde, akciğer kanseri her yıl 1 milyon 800 bin kişinin ölüm nedeninin olduğunu söyledi.

Akciğer kanseri vakalarının yüzde 80’inden fazlasının baş müsebbibinin sigara olduğuna dikkat çeken Dinç, her nefeste bedenimizi işgal ettiğini, akciğerlerimize zarar verdiğini ve genetik mutasyonları tetikleyerek kanser hücrelerinin oluşumuna yol açtığını belirtti.

Sigara kullanmayan bireylerin de akciğer kanserine yakalanabileceğini vurgulayan Dinç, "Sigara içmeyenler bile bu savaşın bir parçası. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, pasif içicilik nedeniyle her yıl yaklaşık 1milyon 200 bin kişi hayatını kaybediyor" dedi.

Akciğer kanseri ile mücadelenin bir savaş olduğunu belirten Dinç, "Bu savaşta birincil savunma hattımız, tütün kullanımından kaçınmak ve çevresel risk faktörlerine karşı korunmaktır" ifadelerine yer verdi.

Akciğer kanserinin, dünya genelinde kansere bağlı ölümlerin dörtte birinden fazlasını oluşturduğunu aktaran Dinç, "Halkımızın sağlık bilincinin artması gerekiyor. Belirtileri tanımak ve risk altındaki bireylerin düzenli olarak taranması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dinç, bu savaşın hepimizin savaşı olduğunu hatırlatarak "Daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı bir gelecek demektir. Bu savaşın bir parçasıyız ve birlikte hareket ederek bu savaşı kazanabiliriz. Unutmayın, her nefes, bir hayatın öyküsüdür” dedi.