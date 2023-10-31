Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, özellikle 15 yıldan daha uzun süre günde 1 paket sigara içen ya da sigarayı bırakmasının üzerinden 15 yıl geçmemiş olan kişilerin, yılda bir kez düşük doz bilgisayarlı tomografi ile her yıl akciğer kanseri taraması yaptırmalarını önerdi.

Kanser, en basit şekli ile hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyüyerek vücut dokusunu tahrip etmesi olarak tanımlanıyor. Günümüzde bilinen 200’den fazla kanser türü bulunuyor ve bunlar varasında yer alan akciğer kanseri, tüm dünyada kanser kaynaklı ölümlerin en yaygın nedeni olarak öne çıkıyor.

Sigara tüketiminin hastalığın oluşumunda en önemli faktörlerden olduğu akciğer kanserinin erken evrede yakalanması durumunda tedavi şansının yükseldiğini söyleyen Medline Adana Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Haksöyler, özellikle 15 yıldan daha uzun süre günde 1 paket sigara içen ya da sigarayı bırakmasının üzerinden 15 yıl geçmemiş olan kişilerin, yılda bir kez düşük doz bilgisayarlı tomografi ile her yıl akciğer kanseri taraması yaptırmalarını önererek önemli bilgiler verdi.

En büyük risk faktörü sigara

“Sigara ve tütün ürünleri tüketiminin akciğer kanserinde en büyük risk faktörü olduğunu kaydeden Haksöyler, “Bu hastalık hiç sigara kullanmamış bireylerde de görülmektedir. Ancak yapılan araştırmalar, bizlere günde 1 paketten fazla sigara kullanan bireylerin hiç içmeyenlere göre 25 kat daha fazla akciğer kanserine yakalanma riski altında olduğu gösteriyor” diyerek sigara içmeyen ancak sigara dumanına maruz kalan pasif içicilerin de riskli grupta yer aldıklarını vurguladı.

Geçmeyen öksürüğe dikkat!

Doç. Dr. Haksöyler, “Genellikle sessizce ilerleyen akciğer kanserinin en önemli belirtileri arasında yer alan öksürük, çoğunlukla başka nedenlere bağlı olduğu düşünüldüğü için genellikle pek önemsenmez. Ancak 2 haftadan uzun süren, giderek artan ve nedeni belirlenemeyen inatçı öksürük, akciğer kanserinin en belirgin göstergesi olarak bilinmektedir. Bununla birlikte balgamda kan görülmesi, balgam renginin koyu kahverengi olması da akciğer kanserini işaret eden ciddi belirtiler arasındadır” dedi.

Genellikle tesadüfen fark ediliyor

İnatçı ve geçmeyen öksürük dışında, nefes darlığı, kanlı balgam, ateş, ses kısıklığı, yüz ve boyunda şişme, omuz ve kol ağrısı, sırt ağrısı ve yutma güçlüğü gibi bulguların da bu hastalığın öne çıkan belirtileri arasında yer aldığını anlatan Haksöyler, yine pek çok nedenden kaynaklanabilen göğüs ağrısının da akciğer kanseri açısından ihmal edilmemesi gereken önemli bir işaret olabileceğini söyleyerek bu hastalıkta erken tanının çoğu zaman başka bir sorun nedeniyle yapılan kontroller sırasında tesadüfen konduğunun altını çizdi.

Tedavi seçenekleri değişiyor

Akciğer kanserinde tedavinin planlanmasında en önemli kriterlerin kanserin tipi ve evresi olduğunu kaydeden Haksöyler, “Uygun hastalarda cerrahi yöntemlerle kanserin bulunduğu akciğer veya akciğerin kanserli bölümü çıkartılabilir. Ancak cerrahi yöntem için elverişli olmadığı düşünülen vakalarda ise kemoterapi ve radyasyon tedavisi seçenekler arasında yer alır” diyerek bunların yanı sıra uygun hastalarda immünoterapi ve akıllı ilaçlar gibi yeni tedavi yöntemlerinin de gündeme gelebileceğine dikkat çekti.

Akciğer Kanserinden Korunmak İçin 6 Öneri ise şöyle sıralandı:

“Sigara, tütün ürünleri ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durun. Katran, benzin, boya kimyasalları, asbest vb. maddeleri solumamaya dikkat edin. Hava kirliliği olan yerlerde bulunamamaya özen gösterin. Sağlıklı ve dengeli beslenin. Açık havada düzenli egzersiz yapın. Radyasyondan kaçının”