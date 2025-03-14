Yıllardır KOAH ve nefes darlığı hastalığı ile mücadele eden 59 yaşındaki Seyfettin Sert, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nde geçirdiği bronkoskopik akciğer hacim küçültme cerrahisi sayesinde şikayetlerinden kurtuldu.

İEÜ Medical Point Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, ameliyatın tamamen bronkoskopik ve endoskopik yöntemlerle, herhangi bir kesi olmadan gerçekleştirildiğini belirtti. "İşlemi, anestezi altında gerçekleştiriyoruz. Ağızdan entübasyon tüpü aracılığıyla girerek amfizem bulunan bölgelere müdahale ediyoruz. Bu alanlara, hacim küçültme işlemi kapsamında ‘telleme’ ya da ‘coil’ adı verilen sistemler uygulanarak mitinol teller yerleştiriliyor. Böylece ölü boşluklar azaltılarak sağlam akciğer dokusunun kapasitesi artırılıyor. Hastamızın genel durumu gayet iyi ve oksijen seviyeleri düzelmiş durumda." dedi.

Multidisipliner yaklaşım

Prof. Dr. Hakkı Ulutaş, İEÜ Medical Point Hastanesi Akciğer Sağlığı Merkezi’nin KOAH ve nefes darlığı şikayeti olan hastalar için önemli bir referans noktası olduğunu vurguladı. "KOAH ve nefes darlığı şikayeti olan hastalar, merkezimize başvurarak gerekli tedavi seçeneklerine ulaşabilir. Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanlarının birlikte çalıştığı multidisipliner bir yaklaşımla hastalarımıza en iyi hizmeti sunuyoruz. Ege Bölgesi’nde bu tür işlemleri gerçekleştiren sayılı merkezlerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

"Ameliyat olmamış gibiyim"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu belirten Seyfettin Sert, "Ameliyat olmamış gibiyim. Hiç ağrı, kanama, yara izi olmadan tedavimi oldum. Artık rahatça nefes alıp verebiliyorum. 50 yıldır sigara içiyordum, ancak Hakkı Hoca sayesinde sigarayı da bıraktım" dedi.