Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit’in Akçay Terminali’ni baştan sona yenileyerek yepyeni bir görünüme kavuşturdu. İşlevine uygun, yolcu ihtiyaçlarına cevap veren, modern, konforlu ve güvenli bir hale gelen terminal, vatandaşlardan tam not aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim sürecinde söz verdiği gibi işlevini yitirmiş terminalleri bir bir yenilemeye devam ediyor. “Balıkesir Geleceğe Taşınıyor” projesi çerçevesinde bu güne kadar; Altınova, Erdek, Susurluk, Manyas, Edremit, Sarımsaklı ve Altınoluk Terminallerini sil baştan yenileyerek işlevine uygun, yolcu ihtiyaçlarına cevap veren, modern, konforlu ve güvenli bir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Akçay Terminali’nide yepyeni bir görünüme kavuşturdu.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Akçay Terminali’ni yaz sezonuna yetiştiren Büyükşehir Belediyesi; Balya’da gerçekleştirdiği terminal yapım çalışmalarının yüzde 50’lik kısmını tamamladı, Sındırgı’da da yeni başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Birbiri ardına terminalleri baştan sona yenilemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi çok yakında Savaştepe’de de çalışmalarını başlatacak.

Terminalde yer alan otobüs firmalarının çalışanları ile taksicilerin de çok memnun kaldığı yeni terminal vatandaşlardan da tam not aldı.