Şehrin simgesi haline gelen Akçaray tramvayı son 1 yılda 17 milyon kişiyi taşıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletmesi gerçekleştirilen Akçaray tramvayı, 2024 yılında 17 milyon 125 bin 579 yolcuyu güvenli ve konforlu şekilde taşıdı. Akçaray, 2024 yılında toplamda 23 tramvay ile 1.167.482 kilometre yol kat etti. Kocaeli ulaşımında konforun ve güvenin ilk adresi olan Akçaray ile vatandaşlar Otogar - Kuruçeşme (T1) - Şehir Hastanesi (T2) hatlarında ulaşımlarını kolaylıkla gerçekleştirirken, 18 Mart itibarıyla açılan Şehir Hastanesi hattı ile vatandaşlar Şehir Hastanesi’ne de ulaşım sağlamaya başladı. Gerekli düzenleme ve kontrollerin ardından 5 Kasım itibari ile de Şehir Hastanesi’ne aktarmasız ulaşım kolaylığı sunuldu.

Akçaray, çalışmaların tamamlanmasının ardından Alikahya Fatih Mahallesi ve Kocaeli Stadyumu’na da ulaşım hizmeti vermeye başlayacak. Yeni hat toplamda 7.6 kilometre çift yön uzunluğunda olacak.