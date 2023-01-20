Akçaova Mahallesi’nde yaklaşık 13 bin kişinin yaşayacağı yeni kentsel yerleşim alanı için alt yapı çalışmalarına başlandı. Alt yapı çalışmaları hakkında bilgi almak için sahada incelemelerde bulunan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Alt yapı çalışmalarının bir bütün halinde yapılması çok önemli. Bu nokta da Akçaova Mahallemizde yeni imara açılan bölgede tüm ilgili alt yapı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalara başladık. Çalışmalarının ilgili alt yapı kuruluşlarının işbirliği ve müşterek çalışmasıyla hızlı bir şekilde tamamlanacağına inanıyorum” dedi.

Akçaova Mahallesi’nde yaklaşık 13 bin kişinin yaşayacağı yeni kentsel yerleşim alanı için alt yapı çalışmalarına başlandı. Alt yapı çalışmaları hakkında bilgi almak için sahada incelemelerde bulunan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Alt yapı çalışmalarının bir bütün halinde yapılması çok önemli. Bu nokta da Akçaova Mahallemizde yeni imara açılan bölgede tüm ilgili alt yapı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalara başladık. Çalışmalarının ilgili alt yapı kuruluşlarının işbirliği ve müşterek çalışmasıyla hızlı bir şekilde tamamlanacağına inanıyorum” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Akçaova Mahallesindeki 2003 yılından beri süre gelen imar planı ve imar uygulaması ile ilgili sorunlara son noktayı koyduklarını belirterek konuyla ilgili, “Bilindiği gibi Akçaova Mahallemizde 2003 yılında başlayan imar planı çalışmaları dava süreçlerinden dolayı aksamış ve akabinde plan içerisinde bazı alanların orman idaresi tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle bu bölgedeki imar planı uygulanamaz hale gelmişti. Menteşe Belediyesi olarak bölgedeki imar sorununa yönelik çalışmalarla tüm sorunları tek tek aşarak bu bölgede Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yeni bir imar planı yapılmak suretiyle 13 bin vatandaşımıza hitap edecek yeni bir yerleşim alanı oluşturmuştuk. Söz konusu planın imar kanununun 18. Maddesine göre parselasyon imar uygulaması da tamamlanmış ve geçtiğimiz yıl tapular çıkarak hak sahiplerine teslim etmiştik. Uygulama sonucunda toplam 726 bin 300 metrekare yüzölçümlü imar parselleri oluşturuldu" diye konuştu.

Süreç ile ilgili hak sahiplerini bilgilendirmek adına 3 kez toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Gümüş, “İmar planında öngörülen yollar için İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce kırmızı kot çalışması yapıldı, birlikte çalışılabilirlik prensibi ile altyapının bir bütün halinde yapılması amacıyla ilgili alt yapı kuruluşları ile de süreç içerisinde toplantılar gerçekleştirdik. Toplantılarımız ve görüş alışverişlerimiz alt yapı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için devam edecek. Çünkü ilgili alt yapı kuruluşların müşterek çalışması ile altyapının bir bütün halinde yapılması çok önem arz etmektedir. Yapılan parselasyon imar uygulaması ile 594 bin 245 metrekarelik sosyal donatı ve kamusal hizmet alanlarının tamamı da kamuya ve maliye hazinesine kazandırıldı. Yani sağlık ocağı, okul, resmi kurum ve kuruluş alanları, spor alanlarının tapuları da maliye hazinesine teslim edildi. Akçaova Mahallemizde yaklaşık 13 bin kişinin yaşayacağı yeni bir kentsel yerleşim alanı Akçaova Mahallemize ve Menteşemize hayırlı olsun. Alt yapı çalışmalarının, ilgili alt yapı kuruluşlarının işbirliği ve müşterek çalışmasıyla hızlı bir şekilde tamamlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.