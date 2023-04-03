Menteşe Belediyesi ve doğalgaz firması tarafından Akçaova bölgesi 2023 yılı 9. etap doğalgaz yatırımı ile ilgili işbirliği protokolü, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve firma Bölge Müdürü arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bugün doğalgaz firması ile 2023 yılı 9. etap Akçaova bölgesi doğalgaz yatırım protokolümüzü imzaladık. Firma daha önce Ortaköy ve Yeniköy bölgelerimizde çalışmalarını tamamlamıştı. Şimdi imzaladığımız bu protokol ile Akçaova bölgemize yapılacak doğalgaz ile ilgili çalışmalarda Menteşe Belediyesi olarak bizde işbirliği ve koordinasyon içerisinde olacağız. Menteşemize hayırlı olsun” dedi.