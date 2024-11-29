İstanbul’dan ve Karadeniz illerinden Akçakoca Balıkçı Barınağı’na gelen büyük balıkçı tekneleri, bölge esnafına hareketlilik kazandırıyor.

Akçakoca’daki esnaf, gırgır teknelerinin gelişinin ardından büyük bir hareketlilik yaşarken, restoranlardan marketlere kadar birçok sektör bu katkıdan faydalanıyor. Akçakoca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş, gırgırların bölge ekonomisine katkısını vurgulayarak, "Her bir gırgırda ortalama 50 personel çalışıyor. Balık indirdikleri zaman, sadece balıkçılar değil, kaptanlar da Akçakoca esnafından binlerce liralık alışveriş yapıyor. Sabahları restoranlarda çorba bile kalmıyor. Akçakoca esnafına büyük destek sağlıyorlar, her türlü ihtiyaçlarını Akçakoca esnafından karşılıyorlar" dedi.