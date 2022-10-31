DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akçakoca Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik gerçekleştirilen faaliyette gençler Fakıllı Mağarası’nı gezdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akçakoca Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik gerçekleştirilen faaliyette gençler Fakıllı Mağarası’nı gezdi.

Akçakoca ilçesinde bulunan Fakıllı Mağarası ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akçakoca Gençlik Merkezi tarafından başlatılan ‘ilçemizi tanıyoruz’ projesi çerçevesinde gençlere yönelik gezi faaliyetleri başlatıldı. İlçenin en önemli turistik merkezlerinden birisi olan Fakıllı Mağarası’na düzenlenen gezide Süha Güven Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim görmek için yatılı olarak gelen öğrenciler gezdirildi. İlçeyi yakından tanıma fırsatı yaşayan öğrencilere ilerleyen günlerde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.