DÜZCE (İHA) – Akçakoca’da trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgelerde alınacak önlemler ile ilgili olarak ilçe trafik komisyonu toplandı.

Akçakoca’da yaz sezonunun ardından bazı bölgelerde trafikte düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin ardından diğer bölgelerde trafik yoğunluğu, okullara giden öğrencilerin kullandığı güzergahlar ile ilgili olarak Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında ilçe trafik komisyonu toplandı. İlgili kurum yetkililerinin de katıldığı komisyon toplantısında ilçede alınacak olan trafik kararları görüşüldü.