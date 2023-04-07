DÜZCE(İHA) – Akçakoca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak olan Sosyal Market hizmete girdi.

Akçakoca Kaymakamlığı SYDV tarafından Merkez Camii altında ihtiyaçlı vatandaşlara hizmet vermek üzere kurulan Sosyal Marketin açılışı tamamlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri ile birlikte Sosyal Marketi ziyaret eden Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda ve giysi talepleri Sosyal Marketten karşılanacağı, Sosyal Markete gıda ve giysi bağışı yapmak isteyen hayırseverlerin SYDV başvurabilecekleri ifade etti.