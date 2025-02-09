Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü yatırım projeleri kapsamında sertifika almaya hak kazanan fındık üreticisine sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle Düzce’nin Akçakoca ilçesi Dadalı köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" yatırım projeleri kapsamında sertifika almaya hak kazanan 30 fındık üreticisine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

İstanbul iline içme ve kullanma suyu sağlayan Melen Havzası’nın su kalitesinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, Tarım Bakanlığı koordinasyonunda İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 15 Eylül 2020 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren Melen Barajı Havzası Özel Hükümleri kapsamında, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organik tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Melen Havzası’nın su kalitesini ve miktarını korumak, kirlenmesini önlemek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, organik tarımın teşvik edilmesi için 2024 yılında "Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" yatırım projeleri çerçevesinde "Organik Fındık Projesi" uygulanmaya başlandı.

Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, "Bugün burada, tarım alanında güzel bir proje için bir aradayız. İlçemiz çiftçilerinin bu projeye olan ilgisi ve katkısı, tarımın sürdürülebilirliğini sağlama konusundaki duyarlılıklarını ortaya koymaktadır. Bu süreçte emeği geçen tüm çiftçilerimize ve teknik personelimize teşekkür ediyorum. Organik tarım Dünyada gün geçtikçe değer kazanan, popülaritesi artan bir uğraş. Bu yüzden de ilçemizin organik tarım alanında başta organik fındık olmak üzere ve onun türevleri ile kendini ispatlaması gerektiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki organik fındık noktasında İlçe olarak çok kısa zamanda çok mesafe kat edeceğiz. Organik Tarım sertifikalarını almaya hak kazanan tüm çiftçilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak; "Organik tarım konusunda çok büyük mesafeler alındığını görüyorum. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada "Bu Proje Akçakoca Dadalı köyünde 30 üretici ile 935 dekar fındık alanında hayata geçirilmiş ve organik tarım açısından önemli bir örnek teşkil etmiştir. Ayrıca, Yığılca, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde toplam 2 bin 848 dekar alanda 115 üretici ile organik tarım proje faaliyetlerimiz sürmektedir. Akçakoca ilçemizde Çiftçi Kayıt Sistemine göre 8 bin 242 üretici 149.251,872 dekar alanda fındık üretimi yapmaktadır. Akçakoca İlçesinde Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı 715 fındık üreticisi olup toplam 12.339,345 dekar alanda organik tarım faaliyeti yapmaktadırlar. Son olarak 2025 yılında Bakanlığımız organik tarım desteğini dekar başı 658 liraya çıkardı. Bunun 366 lirası temel destek, fındıkta organik tarım da yapıyorsanız 292 TL ekstra destek olarak verilecek ve organik fındık üreticimiz toplamda 658 lira destek alacak. Üreticimizin böyle bir avantajı olacak. Biz bu projeyi başlatarak burada bir organik tarım meşalesini yakıp bunun da sürdürülebilir şekilde proje bittikten sonra da üreticilerimizin buna devam etmesini istiyoruz" dedi.

Tören çiftçilerin sertifikalarının dağıtılması ile sona erdi.