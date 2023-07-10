Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sağanak yağışlar sebebiyle dere yataklarından sürüklenen odun parçaları sahili doldurdu. Sahile gelen vatandaşlar ise kışlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere odun parçalarını toplamaya başladı.

Düzce’de 2 gün önce başlayan yağış, kentin birçok noktasında etkili oldu. Akçakoca’da da yağışların ardından dere yataklarından sürüklenen odun parçaları adeta sahili doldurdu. Sahile gelen vatandaşlar ise kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için odunları toplamaya başladı.

Sahilde odun toplayan bir vatandaş, "Kışlık odunumuzu hazırlıyoruz. Bunu beklemiyorduk ama bir anda geldi. Derelerden denize doğru odunlar geldi. Şuana kadar 6-7 traktör odun toplandı. 2 traktör de şuan gidecek" dedi.