Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Orhangazi Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve öğretmenlerine yönelik eğitim düzenledi. Eğitimde, "Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri, Kanser Taramaları ve Tüberküloz (Verem)" konuları ele alındı.

Eğitimlerde, kadınlarda sık görülen kanser türleri ve korunma yöntemleri, kanserde erken teşhisin önemi, HPV virüsünden korunma yolları ile serviks kanserinin erken teşhis ve tedavisinin hayat kurtarıcı olduğu vurgulandı. Katılımcılara, serviks kanserinin yıllar süren bir kanser öncesi dönemi olduğu ve düzenli tarama programları sayesinde erken dönemde tespit edilip tamamen önlenebileceği anlatıldı. HPV aşısı ve düzenli smear testlerinin serviks kanseriyle mücadeledeki etkinliğine de değinildi. Bu testlerin kanser öncesi değişimleri tespit etme konusundaki önemine dikkat çekilerek, katılımcılar bu sağlık hizmetlerinden yararlanmaya davet edildi.

Ayrıca, tüberküloz (verem) hastalığı hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve hazırlanan broşürler dağıtıldı.