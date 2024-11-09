DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde Sağlıklı Hayat Merkezinde gebe bilgilendirme dersliği açıldı.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde anne ve anne adaylarına destek verecek olan gebe bilgilendirme dersliği açıldı. İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr Esra Tombul Mazifer başkanlığında, açılan gebe bilgilendirme sınıfımızda anne adaylarının doğuma ve doğum sonrası döneme ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi için çalışmalar yürütülecek Anne adaylarına gebelikte beslenme, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, tehlike belirtileri ve yapılması gerekenler, doğum süreci, emzirme, yeni doğan bakımı, aile planlaması konuları başta olmak üzere eğitimler verilecek.

Gebe Bilgilendirme Sınıfı eğitimleri hafta içi her gün 09:00 - 17:00 saatleri arasında Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet verecek.