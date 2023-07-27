Düzce’nin Karadeniz sahili Akçakoca ilçesinde denize girmek kaymakamlık kararıyla yasaklandı.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan sağanak yağış uyarısı sonrası beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Düzce’nin Karadeniz sahili olan Akçakoca İlçesinde deniz girmek yasaklandı. Yasakla ilgili olarak Akçakoca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada “Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 27 Temmuz 2023 tarihinde ilçemizdeki bütün plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Uyarı sonrası plajlarda bekleyen can kurtaranlar da vatandaşlara uyarı yaparak denizden uzak durmalarını istediler.