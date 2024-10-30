DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 96,9 hektar alanda gençleştirme çalışmaları yapıldı.
Akçakoca’da ormanlarda gençleştirme programı tamamlandı. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı tabi gençleştirme programında yer alan 96,9 hektar alanda gençleştirme çalışmaları bitirdi.
Kaplandede Orman İşletme Şefliği 2024 yılı Tabi Gençleştirme programında yer alan bölgede tohumlama kesimi üretim ve toprak işleme faaliyetleri yapılarak gençleştirme çalışmaları tamamlandığı açıklandı.
Kaynak: iha