DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Kaymakamlık tarafından finanse edilen 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik kazanım kavrama sınavı yapıldı. Kaymakam Deniz Pişkin öğrencileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından finanse edilen ve ilçedeki tüm 8. ve 12. sınıfları kapsayan Kazanım Kavrama Sınavlarının 3. oturumu gerçekleştirildi. Sınavın yapıldığı okullardan biri olan Akçakoca Emine Sevil İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, öğrencilerle bir araya gelerek başarılar diledi. Öğrencilere moral veren Kaymakam Pişkin, sınavın önemine vurgu yaparak, öğrencilerin eğitim sürecinde elde ettikleri kazanımların ne denli önemli olduğunu belirtti. Ziyaretinin ardından okul idaresi ve öğretmenlerle de bir araya gelen Kaymakam Deniz Pişkin, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Bu sınavlardan bu yıl boyunca 5 tane daha yapılacağı her ay bir sınav, toplam 8 sınavla bitirilecek.