DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresine bağlı ekipler yağışlar sonucu meydana gelen heyelanlara anında müdahale ediyor.

Akçakoca Subaşı Köyü’nde, risk taşıyan heyelan bölgesindeki çalışmalar tamamlandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile Akçakoca İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü bu çalışmalar, bölgedeki güvenlik ve altyapı sorunlarının çözülmesine yönelik önemli bir adım oldu.

Yapılan çalışmalar, bölgede oluşabilecek riskleri en aza indirerek vatandaşların güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Çalışmaların planlı bir şekilde devam edeceği belirtilirken, Akçakoca’daki altyapı iyileştirmeleri ve güvenlik önlemleri güçlendirilmeye devam edilecek.