Deniz sezonunun gelmesi ile birlikte Düzce’nin Akçakoca ilçesinde ki sahillerde sağlık ekiplerinin hayat nöbeti başladı. Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler özellikle Melenağzı mevkiinde 15 Eylül’e kadar görev yapacak.

Düzce’nin Karadeniz’e açılan kapısı Akçakoca’da yaz için Sağlık Müdürlüğü tedbirlerini arttırdı. Özellikle boğulma olaylarının sıkça yaşandığı Melenağzı mevkiinde sahilde görev yapmak üzere ambulans ve sağlık ekibi görevlendirildi. Görevli ekipler yaz sezonu boyunca Melenağzı mevkiinde sabah saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında görev yapacak. Özellikle boğulma vakalarında hızla mücadelenin önümle olduğu bölgede cankurtaranların sudan çıkarttığı kişilere müdahalede hızlı olacak.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, ekiplere görevlerinde başarılar diledi.