DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Akçakoca Fen Lisesi hayırsever iş insanı Burhan Özdemir tarafından yenileniyor. Yenileme protokolü Vali Cevdet Atay tarafından imzalandı.

Akçakocalı hayırsever iş insanı Burhan Özdemir’in eğitime desteği devam ediyor. Daha öncesinde annesi adına ortaokul yaptıran Özdemir, şimdi Akçakoca Fen Lisesini baştan aşağı yenileyecek. Akçakoca Fen Lisesini iyileştirme ve ek bina yapımı için Düzce Valiliğinde Vali Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, iş insanı Burhan Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç tarafından protokol imzalandı.

Protokol çerçevesinde okulun içi ve dışı yenilenecek,

350 kişilik çok amaçlı salon, kantin, yemek salonu gibi bölümler kazandırılacak. Okulun adı da Orhan Özdemir Fen Lisesi olacak.