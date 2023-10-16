DÜZCE(İHA) –Düzce’nin Akçakoca ilçesine yapılacak olan 50 yataklı Devlet Hastanesi inşattı yüklenici firma ile atılan imzaların ardından yer teslimi yapılarak geri sayım başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’nin Akçakoca ilçesine 50 yataklı devlet hastanesi yapılacak. İlçeye yapılacak olan hastane ile ilgili çıkılan iki ihalede alıcı çıkmadığı için ihale yapılamamıştı.

Sağlık bakanlığından aldığı yetki ile Düzce İl Sağlık Müdürlüğü pazarlık usulüyle ihaleyi gerçekleştirdi ve geçtiğimiz günlerde müteahhit firma ile Sağlık Müdürlüğü arasında imzalar atıldı. Akçakoca’nın Kapgirli Mahallesinde yapılacak hastane için yer teslimi yapılarak geri sayım başladı.

22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastane inşattı 500 günde teslim edilecek ve sadece Akçakoca ilçesine değil bölgeye de hitap edebilecek özelliklerde olacak.

Hastanenin yoğun bakım ve son teknoloji özelliklerine sahip donanımlı cihazları ile hizmet vermesi planlanıyor.