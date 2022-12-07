Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Fen işleri ekipleri tarafından Akçakale Yolu ve Sadun Paşa Bulvarı Yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beyazgül Şanlıurfa’ya nefes aldırmaya devam edeceklerini aktardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Fen işleri ekipleri tarafından Akçakale Yolu ve Sadun Paşa Bulvarı Yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beyazgül Şanlıurfa’ya nefes aldırmaya devam edeceklerini aktardı.

Şehrin önemli geçiş güzergâhlarından biri olan Akçakale yolu 30 metreden 50 metreye çıkararak konforlu ulaşımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Akçakale yolu 3. Etap çalışmaları Akçakale Çevre Yolu kavşağına kadar olan kısmın da asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Beyazgül’ün direktifleri doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile Akçakale yolunda asfalt serimi gerçekleştiriyor. Sahadaki çalışmaları sürekli olarak yerinde inceleyen ve eksiklerin bir an önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması yönünde talimat veren Beyazgül Akçakale Yolu 3. Etap asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

“Akçakale yolu 3. Etap çalışmalarımızı tamamlıyoruz”

İlgili ekipten çalışmalar hakkında bilgiler alan Beyazgül Şanlıurfa’ya nefes aldıracak çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Beyazgül, “ Akçakale yolundayız. Bilindiği üzere Akçakale yolunu daha önce genişleterek 50 metreye çıkardık. Bu yollarımız çok güzel oldu. Vatandaşlarımız da bu konuda çok memnunlar. Vatandaşlarımızın rahat seyahat edebilmeleri adına geniş yollar yapıyoruz. Şimdi de Akçakale yolunun 3. Etap çalışmalarını sürdürüyoruz. Şanlıurfa’dan Akçakale’ye çıkış yolumuz burasıdır. Bu yol araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bir yoldur. Bu yolda tıkanma olmasın diye bu yolda 3. etap çalışmalarının son aşamasına geldik. Kaliteli ve ferah bir yol oldu Şanlıurfa’mıza hayırlı ve uğurlu olsun.” İfadelerine yer verdi.

“Sadun Paşa Bulvarı sürücülere kolaylık sağlayacak”

Modern aydınlatmaları, ferah peyzaj alanları, teknolojik altyapısı ve sinyalizasyon çalışmalarıyla kent genelindeki caddeleri bütünüyle ele alan ve yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Sadun Paşa Bulvarı yol genişletme çalışmalarını da titizlikle yürütüyor.

Bölgede mülkiyet sorunundan dolayı yolda genişletme çalışması yapılamıyordu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu sorunu ortadan kaldırarak yol genişletme çalışmalarına başladı. Bu çerçevede hal pazarının duvarı geriye alınırken yolun genişletilmesine engel olan trafo da geriye çekildi.

Sadun Paşa Bulvarı’nın tamamlanmasıyla birlikte Mevlana Caddesi’nden Mardin Çevre Yolu’na geçişte sürücülere büyük bir kolaylık sağlanacağını ifade Beyazgül, kentin tıkanan damarlarını açtıklarını belirtti.

Beyazgül, “ Sadun Paşa Bulvarındayız. Burada yürütülen çalışmaları yerinde incedik. Mevlana Caddesi’nden Mardin Çevre Yolu’na bağlantı yapıyoruz. Burası da oldukça genişleyen bir yolumuz oldu. Fen işleri ekiplerimiz hızla çalışıyorlar. Yine şehrimizde yeni bir damar açma işlemi diyebiliriz. Buradaki yolumuz da tamamen bittiği zaman araçlarımız yine seri şekilde seyirlerine devam edeceklerdir.” Diye konuştu.