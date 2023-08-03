Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir süredir devam eden tarımsal sulama sorunu çözüldü. Depremlerde etkilenen kanallarda tamamlanan tadilat çalışmaları sonrası bölgeye su verilmeye başlandı.

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 4 ilçeden biri olan Akçadağ’da depremlerde etkilenen sulama kanallarındaki tadilat çalışmaları tamamlanarak bölgeye su verilmeye başlanıldı. İlçe geneline bir süredir su verilmemesi nedeniyle kayısı ağaçlarının kurumakla karşı karşıya kaldığını ileri süren Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnan ile Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin ilçe merkezine suyun henüz kavuşmadığını belirtirken, Akçadağ Sulama Birliği yetkilileri ise bölgeye su akışının sağlandığını kaydederek kısa sürede suyun bölgeye ulaşmasını beklediklerini söyledi.