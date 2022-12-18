Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kamera karşısına geçerek ilçenin tanıtımı için klip çekip türkü söyleyen öğretmenlere plaket verildi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kamera karşısına geçerek ilçenin tanıtımı için klip çekip türkü söyleyen öğretmenlere plaket verildi.

Akçadağ ilçesinde öğretmenler tanıtım için kamera karşısına geçti, klip çekip türkü söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen proje çerçevesinde Akçadağ Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından ilçenin tarihi turistik yerlerinde üç ay süren çekimler tamamlandı. Çekimlerin ardından Akçadağ Öğretmen Evinde de ilçe protokolünün katılımı ile tanıtım programı düzenlendi.

İlçenin tanıtımı için kamera karşısına geçen öğretmenlere başarılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Akçadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Cengiz, amaçlarının ilçeye özgü türkülerin unutulmaması ve ilçenin tarihi ile doğal güzelliklerinin tanıtılması olduğunu söyledi.