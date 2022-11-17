Uyuşturucuya geçit vermeyen Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Doğu Mahallesi’nde düzenlediği son operasyonda 1,5 kilo kubar esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan H.C., E.C., E.K., C.C., T.T. ile H.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1,5 kilo kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.