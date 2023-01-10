Gölpınar Mahallesi’nde meydana gelen bir başka kazada ise, M.D. idaresindeki 44 FM 256 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlanırken, kazada sürücü yaralandı. Yaralıların Akçadağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kozluca Mahallesi’nde meydana gelen ilk kazada, R.D. (40) yönetimindeki 34 YJY 04 plakalı otomobil D-300 kara yolu istikametine seyir halindeyken sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüsü ile H.P. (19) yaralandı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

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