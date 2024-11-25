Malatya’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Akçadağ-Kozluca mevkiinde mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren yaklaşık 200 vatandaş bölge halkı tarafından kurtarıldı.

Malatya’da gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Malatya- Kayseri karayolu ulaşıma kapanırken, Akçadağ İlçesi Kozluca mevkiinde yüzlerce kişi mahsur kaldı. Karayolları ile Büyükşehir Belediye ekiplerinin ulaşmaya çalıştığı yaklaşık 200 kişi Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün ile bölge esnaflarının yardımıyla çevredeki bir okula alınarak battaniye dağıtıldı.

Onlarca vatandaşın da mahalle muhtarı ile bölge sakinleri Mehmet Demirkaya ve Serkan Kocakaya’nın ikametinde misafir edildiği vatandaşlar sabah saatlerinde yolların açılmasıyla evlerine uğurlandı.