Malatya’nın Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanlığı görevinden ayrılan Başkan Gönültaş’ın yerine Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün getirildi.

Daha önce iki dönem Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanlığı görevini başarı ile sürdüren 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ise Başkanlığa yeniden seçilen Eyüp Gönültaş işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden ayrıldı. Gönültaş’tan boşalan başkanlık koltuğuna ise dernek yönetim kurulu üyesi mahalle muhtarlarının kararı ile üç dönemdir Başkan Vekili olarak görev yapan Kozluca Mahalle Muhtarı Vedat Akgün getirildi. Akgün’ün Dernek Başkanlığı görevini ilerleyen günlerde düzenlenecek olağan kongre sürecine kadar sürdüreceği belirtildi.