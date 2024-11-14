Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 41 yıldır hizmet veren ve 6 Şubat 2023 depremleri sonrası yıkılarak yeniden inşasına başlanan Hükümet Konağı’na 8 milyon 700 Bin TL ödenek sağlandı.

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen ilçelerden biri olan Akçadağ’da inşa ve imar çalışmaları devem ediyor.

Akçadağ’da 41 yıldır hizmet veren ve 6 Şubat depremlerinde etkilenerek yıkılan Hükümet Konağı’na 8 milyon 700 Bin TL ödenek sağlandı.

Hükümet Konağı’nın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.