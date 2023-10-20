Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Emlak Konut tarafından yapılacak olan çarşı için çalışmalara başlanıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde büyük yıkım yaşanan Akçadağ’da Emlak Konut tarafında yapılacak olan çarşı için sondaj çalışmalarına başlanıldı.

Çalışmaların ilçe açısından önemine vurgu yapan Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin, “6 Şubat depremlerinde Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerimiz büyük bir hasar gördü. Maalesef depremlerde yaklaşık 19 bin esnafımızda etkilenirken, Akçadağ ise çok sayıda esnafımızın işyeri yıkıldı. Devletimizin hızlı bir şekilde konteyner çarşımızı oluştururken, bugünde Emlak Konut tarafından kalıcı çarşı için sondaj çalışmalarına başlanıldı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen çarşımız şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.