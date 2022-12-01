Trabzon’un Akçaabat Belediyesi tarafından Akçaabat’ta daha önce Tekel binası ardından tekstil işletmesi olarak kullanılan ve işlevsiz durumda olan eski tekel binası ihale edildi. Şehrin turizmine katkıda bulunmak amacıyla ihale usulüyle tekel binası dört yıldızlı otele dönüştürülmek kaydıyla 29 yıllığına kiralandı.

Trabzon’un Akçaabat Belediyesi tarafından Akçaabat’ta daha önce Tekel binası ardından tekstil işletmesi olarak kullanılan ve işlevsiz durumda olan eski tekel binası ihale edildi. Şehrin turizmine katkıda bulunmak amacıyla ihale usulüyle tekel binası dört yıldızlı otele dönüştürülmek kaydıyla 29 yıllığına kiralandı.

Akçaabat’ın geleceği için turizmin çok önemli olduğuna dikkat çeken Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Akçaabatımız tarihi ve doğal güzelliklere ve çok çeşitli kültürel miraslara sahiptir. Belediye olarak şehrimizi hazırladığımız ve hayata geçirdiğimiz vizyon projelerimizle; yoğun çabalar ve girişimler sonucu elde ettiğimiz devasa yatırımlarla her gün daha da ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Karadeniz’in incisi Akçaabatımız dışardan bakanların gıpta ettiği içerisinde yaşayanların ise mutlu ve huzurlu olduğu bir şehirdir. Akçaabatımızın geleceği turizmdedir. Yerli ve yabancı turistlere en iyi ve en kaliteli hizmeti verebilmek için, turizmde ön olana çıkabilmek için gerekli tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu minvalde güzel ilçemiz Akçaabatımızda turizmi geliştirmek, canlandırmak ve şehir içerisinde konaklama ihtiyacını karşılamak için daha önce tekel binası olarak ve tekstil işletmesi olarak kullanılan ardından işlevsiz kalan tekel binasını ihale yoluyla 29 yıllığına kiraladık. Pandemi şartları sebebiyle dünya çapında ekonomik sıkıntılar yaşandığından yatırımcı bulma noktasında yaşanan aksaklıklar vesilesiyle ihale süreci gecikmişti. Şartların olgunlaşmasıyla birlikte eski tekel binasının ihalesini yaptık. Tekel binası şehirde turizmi geliştirmek amacıyla dört yıldızlı, 90 yatak kapasiteli ve tam donanımlı bir otel olacak. Akçaabatımız yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin uğrak noktası haline geliyor. Şehrimizin tarihi, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleri tüm dünyaya ün salmış durumdadır. Tekel binasının dört yıldızlı otel olması hem şehir turizmine ve istihdamına katkı sağlayacak hem de ilçemize yatırımların arttırılmasında örnek teşkil edecektir. Belediye olarak şehrimizin menfaatine olan tüm çalışmaların ve projelerin takipçisiyiz. Bizim tüm gayretimiz Akçaabat içindir. Akçaabat da Akçaabatlılar da her şeyin en iyisine en güzeline layıktır” dedi.