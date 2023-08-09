Akçaabat Belediyesi tarafından Hamam Çimeni Çarşısı’nda, sanatsal, kültürel ve eğitsel faaliyetleri bir çatı altında toplamak amacıyla sanat akademisi açıldı.

Sanat akademisinde halk oyunları, ingilizce, piyano, bağlama, resim, keman, fotoğrafçılık, kemençe ve yöresel zurna eğitimleri veriliyor. Sanat akademisinde dokuz farklı sanat dalı eğitimi, Akçaabat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı alanında uzman dokuz sanat eğitmeni tarafından veriliyor. Akademi gençleri hayal kurmaya, disiplin kazanmaya, branşlaşmaya, sanatı anlamaya ve evrensel bir dil olarak kullanmaya, gelecek nesillere aktarmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Sanatsal kursları tek çatı altında toplayarak bir akademi oluşturduklarını ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, dokuz ayrı branşta verilen kurslarla birlikte kursiyerlerin sanatsal ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti. Başkan Ekim, "Yediden yetmişe tüm Akçaabatlı hemşehrilerimizi gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle kucaklamaya özen gösteriyoruz. Sanat, medeniyetler beşiği kadim şehrimizin genlerinde mevcuttur. Biz de zaten mevcut olan bu zengin sanatsal dokuyu, düzenlediğimiz kurslarla hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Yıl içerisinde rutin aralıklarla açtığımız sanat kurslarımızı artık tek çatı altında topladık ve Akçaabat Sanat Akademisi’ni oluşturduk. Akademideki tüm kurslarımız Akçaabat Halk Eğitim Müdürlüğümüze bağlı alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Akademimizde halk oyunları, ingilizce, piyano, bağlama, resim, keman, fotoğrafçılık, kemençe ve yöresel zurna olmak üzere dokuz farklı branş yer alıyor. Zaman içerisinde Sanat Akademisinde yer alan kurslarımızı arttıracağız. Sanat akademimizde; bir yandan çocuklarımızı ve gençlerimizi erken yaşta sanatla buluşturuyoruz, bir yandan meraklılarına sanatsal eğitimler veriyoruz, bir yandan da sanat ve yetenek okullarına hazırlananlara destek oluyoruz. Kültür ve Sanat şehri Akçaabat’ımız için Akçaabatlılarımızın yararına olan her işi yapmaya özenle gayret gösteriyoruz. Şehrimiz için daha yapacak çok işimiz var. Gönlümüzde Akçaabat sevdası ile çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.