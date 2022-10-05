Bir dönem Spor Toto Süper Lig’de takımı bulunun Trabzon’un Akçaabat İlçesi’nde amatör futbolcular saha çilesi yaşıyor.

Bir dönem Spor Toto Süper Lig’de takımı bulunun Trabzon’un Akçaabat İlçesi’nde amatör futbolcular saha çilesi yaşıyor.

Okul çıkış saatlerinde sonra sayıları 7’yi geçen futbol takımı ve 100 aşkın sporcuyla aynı anda antrenman yapıyor. Bazı takımlar ise alan darlığında sadece düz koşu yaparken, ışıklandırmanın yetersiz olduğu sahada antrenmanları erken bitirmek zorunda kalıyor.

Trabzon’un futbol tarihine çok büyük katkıları bulunan ve 2003-2005 yılları arasında Spor Toto Süper Lig’de takımı bulunan Akçaabat ilçesinde amatör sporcular bugünlerde saha çilesi yaşıyor. Amatör sahaların yıkıldığı Akçaabat’ta bugünlerde sporcular, yetersiz olan belediye sahasında çalışmak durumunda kalıyor. Soyunma odalarının yetersizliği nedeniyle üstlerini tribünlerde değiştirmek zorunda kalan sporcular, suni çimin ise bir an önce yenilenmesini bekliyor.

Saha yetersizliği nedeniyle resmi müsabakaların oynanmadığı Akçaabat’ta, kulüpler yakın ilçelere giderek resmi maçlarını oynamak zorunda kalıyor.