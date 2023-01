Akçaabat Belediyesi tarafından düzenlenen Playstation turnuvası başladı.

Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen Playstation turnuvası yoğun ilgi görüyor. 167 oyun severin katıldığı turnuvada heyelanlı anlar yaşanırken, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim oyuncuların heyecanına ve yarışma atmosferine ortak oldu.

Playstation turnuvasına katılarak yarışmacılarla sohbet eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Biz, Akçaabat halkı olarak spor yapmayı çok seviyoruz. Akçaabat Belediyesi olarak hemen hemen tüm vatandaşlarımızı da ilgi alanlarına yönelik olarak sporun her dalıyla buluşturmaya özen gösteriyoruz. Günümüz dünyasında her geçen gün teknolojik gelişmelerin bir yenisine daha şahit oluyoruz. Teknolojiyi doğru kullandığımızda bize yarar sağlar; yol aldırır. Bu sebeple teknolojik gelişmelerin olumlu nimetlerinden yararlanmak istedik ve Playstation turnuvasını düzenledik. Bu turnuva gençler tarafından çok ilgi gördü; çok sevildi. Yarışmalar oldukça heyecanlı geçiyor. Ben de yarışmanın heyecanına gençlerin başarılarına ortak oluyorum. Biz, Akçaabat olarak hem gerçekte hem sanalda sporu çok seviyoruz; her yerde sporun her türlüsünü icra ederiz. Gençlerin coşkusu Playstation turnuvasını bir e-spor Şenliğine dönüştürdü” ifadelerini kullandı.