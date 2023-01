Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi’nin organizesinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından geliştirilen Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi (OLİ) kapsamında, Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde program düzenlendi.

İki gün boyunca sabah ve öğle seansları halinde devam edecek olan programın ilk seansına Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat genelindeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri ve öğretmenler katıldı. 16 ve 17 Ocak 2023 tarihleri arasında Akçaabat’taki ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerle buluşacak olan OLİ, ilk seansını Erol Günaydın Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. İkinci seansını ise Salacık İlkokulu ve Ortaokulu’nda yaptı. 17 Ocak 2023’te ise Doğanköy, Işıklar İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki ve Düzköy’deki çocuklarla buluşacak.

Sanatın ve sporun her dalını her yaştan vatandaşlarımızla buluşturmaya, gençlere ve çocuklara sağlıklı yaşam felsefesini aşılamaya büyük önem verdiğini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam ancak ve ancak sporla mümkün olur. Spor beraberinde hayatımıza; dengeli beslenmek, düzen ve disiplin içerisinde yaşam sürmek, zinde olmak, ahlak sahibi olmak, iyi insan olmak ve çalışkan olmak gibi artıları getirir. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki yavrularımızın bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilecek etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Biz, belediye olarak Akçaabat’taki gençlerimize ve çocuklarımıza sporu ve spor kültürünü erken yaşta aşılamaya önem veriyoruz. Bu sebeple çeşitli spor dallarında kurslar açıyoruz. Gayemiz; her yaştan vatandaşımızı becerisi olduğu spor dalıyla buluşturarak hareketli ve sağlıklı yaşam sürmelerini sağlamaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatları boyunca sporla iç içe, disiplinli çalışarak başarılı bir şekilde sürdürebilmeleri için erken yaşta iç dünyalarında bir meşale yakabilmelerine destek oluyoruz” dedi.