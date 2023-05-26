Trabzon’un Akçaabat ilçesinde hayata kazandırılan Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi’nde depremzede aileler ve öğrenciler için ‘Gücümüz Kardeşliğimiz’ buluşma programı düzenlendi.

Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi ve Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen sosyal etkinliğe Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Evren Görmüş, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Kesici, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, deprem bölgesinden Akçaabat’a gelen depremzede öğrenciler ve aileleri katıldı.

‘Gücümüz Kardeşliğimiz’ buluşması saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, Cumhuriyet Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi horon gösterisi, depremzede öğrencinin konuşması, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çocuk şarkılarını seslendirmesi ve sportif etkinliklerle devam etti.

Akçaabat Mersin Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ‘Gücümüz kardeşliğimiz’ buluşmasında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, depremin ardından ülkece, milletçe sarılarak depremin yaralarını sarmaya gayret ettiklerini söyledi. Başkan Ekim, “Bu süreçte biz de Akçaabat halkı olarak Akçaabat olarak daima elimizden geleni yaptık. Güzel ilçemizde Akçaabat’ımızdasınız. Bizlerin baş tacı, en kıymetlilerimizsiniz. Deprem bölgelerinden Akçaabat’ımıza gelen vatandaşlarımız bizim gönüllü Akçaabatlı hemşehrilerimizdir. Biliyorum bütün olanları geride bırakmak zor. Ancak bir nebze bile olsa sizleri güldürebilmeyi, eğlendirebilmeyi başarabilirsek ne mutlu bize. Çocuklarımız mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Akçaabat Belediyesi olarak sizler için şehrimizde kültür ve sanat faaliyetleri, sportif aktiviteler ve resim boyama gibi birçok etkinlik düzenliyoruz. Tüm bunların hepsi ve daha fazlası sizlerin Akçaabat’ımıza adaptasyon sürecinizi kolaylaştırmak ve sizlerin mutlu olmasını sağlamak için. Bizler, Akçaabat halkı olarak sizlerin daima yanınızdayız. Sevincinizde kederinizde, zor gününüzde ya da en mutlu gününüzde sizinleyiz. Bugün de Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi’mizde sizler için bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğimiz sayesinde Akçaabat’ın kültürünü, tarımsal faaliyetlerini, tarihini, gelenek ve göreneklerini öğrenebileceksiniz. Ayrıca Toprak Ana Köy Yaşam Merkezimizdeki alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanan aktivitelerle de verimli vakit geçirebileceksiniz. Akçaabat’ımızın en kıymetlilerine özel düzenlediğimiz sosyal etkinliğimizde doyasıya eğlenmenizi diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum” dedi.

Kaymakam Kurtyemez: "Birlik ve beraberlik içerisinde el ele her şeyin üstesinden geleceğiz"

Deprem bölgelerinden Akçaabat’a gelerek burada ikamet eden depremzede vatandaşların daima yanlarında olduklarını dile getiren Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ise, “Ülkece yaşadığımız bu büyük felaketin yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele her şeyin üstesinden geleceğiz. Şehrimize gelen ve yaşamını Akçaabat’ta devam ettiren depremzede hemşehrilerimiz için elimizden geleni yapma gayretindeyiz. Paydaş kuruluşlarınızla işbirliği halinde düzenlediğimiz etkinliğimizde depremzede çocuklarımızın eğlenmelerini ve mutlu olmalarını arzu ediyoruz. Onların yüzlerindeki tebessüm bizim için çok değerlidir. Depremzede çocuklarımız, hem Akçaabat’ın hem de Akçaabatlıların en kıymetlileridirler. Gücümüz Kardeşliğimiz buluşması organizasyonunu düzenleyenlere, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.