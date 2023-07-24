Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali sona erdi.

20-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali’ne yurt içinden ve yurt dışından yöresel halk oyunları grupları katıldı. Halk Oyunları Grupları festival boyunca Edirne, İnegöl, Silifke, Antalya, Moldova ve Akçaabat Kız Halkoyunları Ekibi, Rusya, Ankara, Gaziantep, Çarşamba ve Akçaabat Erkek Halkoyunları birer gösteri sundu. Festivalin son akşamında Cemal Kaygusuz, Cengiz Çoban, Pelin Karaağaçlı ve Onay Şahin sahne aldı. Alanı hınca hınç dolduran coşkulu kalabalık sanatçıların birbirinden güzel şarkılarıyla eğlendiler. Karadeniz şarkılarının eğlenceli ve dinamik ismi Onay Şahin unutulmaz bir konsere imza attı. Onay Şahin sahnede coştu, dinleyenleri de festival alanında coşturdu. Kemençe ve tulumun eşlik ettiği Karadeniz şarkılarını ustalıkla seslendiren Onay Şahin’i dinlemeye gelenler eğlenceye doydular.

Festival sonrasında konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Hıdırnebi Yaylasında başladığımız, kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterileri, sportif faaliyetler, resim ve el sanatları sergileri, yöresel sanatçı konserleri, Uğur Işılak, Ece Seçkin konserleri ile devam ettiğimiz festivalimizi Onay Şahin konseri ve Akçaabat horon ekibi gösterisi ile sonlandırıyoruz. Rusya’dan, Moldova’dan, Ankara’dan, Gaziantep’ten, Samsun’dan, Edirne’den, Bursa’dan, Mersin’den, Antalya’dan, dost ve kardeş diyarlardan ilçemize gelen halk oyunları ekiplerimize minnettar olduğumuz belirterek özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gönüllü turizm elçilerimiz olan halk oyunları ekiplerimizi, Akçaabat’ımıza yakışır bir şekilde ağırlayıp, bizlerden memnun kalarak onları memleketlerine uğurluyoruz” dedi.

31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, Akçaabat Belediyesi Erkek Horon Ekibinin muhteşem horon gösterisiyle sona erdi.