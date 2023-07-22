Trabzon’un Akçaabat Belediyesi tarafından bu yıl 31.’si düzenlenen Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali’nde coşku devam ediyor.

Festivalin birinci gününde kortej yürüyüşünün ardından geleneksel hale getirilmiş horon halkası Atatürk Parkı’nda ve İstiklal Caddesi’nde kuruldu. Büyük horon halkasına yöresel sanatçılar yöresel şarkılarla eşlik ettiler. Akçaabatlıların özlemle beklediği 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali’nde Taylan Türkmen, Bizim Gönül ve Uğur Işılak sahne aldı. Birbirinden farklı ve eğlenceli şarkılarla Akçaabatlılar coşturan sanatçılar dinleyenlerden tam not aldı. Akçaabatlılar usta sanatçı Uğur Işılak’ın sevilen şarkılarına eşlik ettiler.

Uğur Işılak, sevilen şarkılarıyla alanı hınca hınç dolduran seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Güçlü vokali ve etkileyici sahne performansıyla dinleyenleri mest eden sanatçı şarkılarında Türk halkının duygularına tercüman olan sözleri ve melodileriyle dinleyicilerin kalplerine dokundu. Sesiyle ve sözleriyle insanların içine işleyen Uğur Işılak, Akçaabatlı sevenlerinde unutulmaz bir iz bıraktı.

Festival alanındakilere seslenen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “4 gün 3 gece sürecek olan 31. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları festivalimizin gündüzü renkli gecesi şenlikli geçecek. Festivalimizde her şey var. Yurt içinden ve yurt dışından gelen halk oyunları gruplarıyla, horonla, yöresel ve ulusal sanatçıların konserleriyle dolu dolu bir program hazırladık. Düzenlediğimiz festivaller ve organizasyonlar sayesinde Akçaabat’ımızın doğal, tarihi zenginliklerini müzik ve halk oyunları kültürünü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıyoruz. Aynı zamanda şehrimize gelen halk oyunları ekiplerinin de kültürlerini paylaşma imkânı buluyoruz. Geçmişten bugüne kadar yaklaşık 31 yıldır güzel ilçemiz Akçaabat’ımızda festival programımız kapsamında gönüllü turizm elçilerimizi ağırlıyoruz. Akçaabat, festival kapsamından birçok ilden ve ülkeden gelenlerin ortak buluşma noktası haline geliyor. Akçaabat’ımız kültürlerin kaynaşma merkezi oluyor” dedi.