Trabzon’un Akçaabat ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen bilardo turnuvası sona erdi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde düzenlenen ve toplamda 50 sporcunun katıldığı, 70 müsabakanın gerçekleştirildiği bilardo turnuvası bir hafta sürdü. Sona eren turnuvada Ahmet Demirel birinci, Mehmet Başdağ ikinci, Gökhan Karaveli ve Ahmet Üstün üçüncülüğü paylaştı. Turnuvada en yüksek seriyi Gökhan Karaveli alırken, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede birbirinden farklı sportif etkinlikler düzenlemeye önem verdiğini söyledi. Başkan Ekim, “Düzenlediğimiz tüm etkinliklerimizin farklı ve yenilikçi olmasını arzu ediyoruz. Sporun her dalıyla hem Akçaabatlı hemşehrilerimizi hem de çevre ilçelerdeki vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Biz; farklı, yenilikçi ve örnek olan bir belediyeyiz. Şehrimizin menfaatine her şeyin peşinden azimle koşarız. Düzenlediğimiz bilardo turnuvası ile hem ilçemizdeki hem de şehrimizdeki bilardo meraklılarını bir araya getirmiş olduk. Hem eğlendik hem de dostluk ve iletişim bağlarımız güçlendi. Turnuvamıza katılan tüm arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Her yarışın olduğu gibi bilardo turnuvasının da kazananları oldu. Kazananları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.