Trabzon’un Akçaabat ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, mahalle yollarının kapanmasına ve ulaşımda zorluklara yol açtı. Akçaabat Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için seferber oldu. Belediyenin karla mücadele ekipleri, özellikle acil hastalar için yol açma çalışmalarına öncelik verdi.

Ekipler, Uçarsu Mahallesi Çamlıca Mevkii’nde acil bir sağlık durumu için ambulansın geçişini sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, ambulansın güvenli bir şekilde hastaya ulaşabilmesi için yolları açtılar.

Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için tüm belediye personelinin seferber olduğunu belirtti. Başkan Ekim, "Ekiplerimiz gerek acil sağlık vakalarında gerekse diğer vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarında mağduriyet yaşanmaması için aralıksız çalışıyor" dedi.

Belediye ekipleri, Uçarsu Mahallesi’nin yanı sıra Akçaköy, Maden, Çukurca, Yenimahalle, Kaleönü mahalleleri ile diğer kırsal alanlarda da yol açma çalışmalarını sürdürüyor.