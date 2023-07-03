Trabzon’un Akçaabat ilçe belediyesince organize edilen 4. Açık Hava Tiyatro Günleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ‘Radyo-yu Humayun’ adlı tiyatro oyunu ile başladı.

Akçaabat Festival alanında bu yıl 4.’sü düzenlenen Açık Hava Tiyatro Günlerine Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda Akçaabatlı tiyatrosever katıldı.

Özlem Yılmaz’ın kaleme aldığı ve A. Emrah Özdilek’in yönetmenliğini güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan Radyo-yu Humayun adlı tiyatro oyununda; 1. Dünya Savaşı’nda İstanbul’da babalarından kalma konakta mütevazi bir hayat süren Hayri ve Hayrunnisa’nın başından geçen olaylar hem müzikalle hem de güldürü öğeleriyle harmanlanarak anlatıldı.

Tiyatro oyunun sonunda duygu ve düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat’ta kültür ve sanat faaliyetlerine hiç durmadan devam ettiklerini belirterek “Yaz mevsiminin günlerini de gecelerini de daha renkli daha eğlenceli hale getirecek etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Açık Hava Tiyatro Günleri’nin bu yıl 4.’sünü düzenliyoruz. Altı akşam boyunca altı farklı oyun tiyatro severlerle buluşacak. 4. Açık Hava Tiyatro Günleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ekibinin sahnelediği Radyo-yu Humayun adlı tiyatro oyunu ile başladı. Profesyonel bir ekiple sahnede muhteşem performans sergileyen ve bizlere eğlence dolu anlar yaşatan tiyatro oyuncularına, yönetmene, emeği geçenlere ve bizleri yalnız bırakmayan tüm tiyatro severlerimize teşekkür ediyorum. 4.’sünü düzenlediğimiz Açık Hava Tiyatro Günlerimiz 7 Temmuz 2023’e kadar devam edecek. Her akşam farklı oyunlar oynanacak ve farklı tiyatro ekipleri sahne alacak. Biz, yaz mevsimine dolu dolu etkinliklerle hazırlandık. Büyük küçük tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, konuşmanın ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ekibine plaket takdim etti.