Trabzon’un Akçaabat ilçesi turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Trabzon’un Akçaabat ilçesi turizm merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Yaylalarından plajlarına, Akçatepe tesislerinden Sera Gölü’ne, Akçakale Kalesi’nden Uçarsu Şelalesine kadar birden fazla turizm alanına sahip olan Akçaabat’ta ilçe merkezindeki Ortamahalle başta olmak üzere turizm yatırımları sürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Göreve geldiğimiz günden bu yana alt yapıdan üst yapıya, istihdamdan üretime ve turizme kadar her alanda projeler üreterek bu yatırımları Akçaabat’ımıza kazandırıyoruz. İlçemize gelen yerli ve yabancı turistler yaylalarımız başta olmak üzere ilçemizde belli başlı yerleri ziyaret ederek gidiyorlar. Arzumuz ise şehrimizin tamamının turizmden pay almasıdır. Bu minvalde şehir merkezinde de turistlerimizin zaman geçirmeleri ve ilçe ekonomisine katkı sunması için kollarımızı sıvadık. Akçaabat sahilinde yaptığımız yenileme çalışması, Fatih Parkı yenileme çalışması, Akçaabat sokak sağlıklaştırma çalışması, Ortamahalle sokak sağlıklaştırma çalışması, Ortamahalle müzesinin tamamlanması ve eski tekel binasının otel olarak turizme kazandırılması gibi çalışmalar turistin Akçaabat merkeze gelmesine, buralarda vakit geçirmesine hatta merkezde konaklamasına imkân sağlamış olacağız” dedi.

Akçaabat çarşı bölgesi sokak sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Osman Nuri Ekim “ Geçmişten günümüze kadar yerli halkın alışveriş merkezi olarak bilinen Akçaabat İstiklal Caddesi ve çevresindeki ticareti daha nitelikli hale getirmek ve buralarda turistin de alışveriş yapmasını sağlamak için Çarşı bölgesinde geniş kapsamlı yürüttüğümüz çalışmaları tamamladık. Bu kapsamda İstiklal Caddesi, Orta Cadde, Milli Egemenlik Caddesi ve çevresinde sokak sağlıklaştırma çalışması olarak ifade ettiğimiz dış cephe mantolama, tek tip tabela, kaldırım genişleme ve yenileme, zemin iyileştirme, aydınlatma ve kent mobilyalarının yenilenmesi gibi çalışmaları tamamladık. İstiklal Caddesinde ve Orta Caddeyi trafiğe kapatarak buraları yayalaştırdık. 1945 yılında, Akçaabat Köftesinin doğduğu yer olarak bilinen Orta Cadde’ye ve çevresine öz kimliğini kazandırdık. İnönü Caddesi üzerinde bulunan Ak Cami önündeki Fatih Parkını da bu kapsamda yenileyerek yeni ve modern bir yaşam alanı olarak halkımızın kullanımına sunduk. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızın tamamlanmasının hemen ardından buradaki ticaret iki üç kat arttı. Dükkânların daha nitelikli hale gelmesiyle bu alanlar kısa zamanda bölgemizde hatta ülkemizde ün yapacaktır. Açık AVM haline gelen bu bölgemiz şehrimizin ticaretine, ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.

Akçaabat’ın Gerdanlığı “Ortamahalle”

2. Etap Ortamahalle Sokak Sağlıklaştırma çalışmasını ihale edeceklerini belirten Başkan Ekim “Osmanlı döneminden günümüze kadar mahalle ölçeğinde korunarak gelen nadir mekânlardan ve ilçemizin simgesi olan Ortamahallemizde 1. etap sokak sağlıklaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Bu kapsamda 19 tescilli ve 11 tescilsiz yapıyı aslına uygun restore ettik. Yıkılmaya yüz tutmuş veya yıkılan duvarları da onararak yeniledik. İkinci etap yenileme çalışmaları kapsamında da Bakanlığımızın destekleri ile ihalemizi önümüzdeki günlerde yapacağız. Bu kapsamda 11 tescilli ve 11 tescilsiz yapı ile bu yapıların bulunduğu sokaklardaki duvarları restore edeceğiz. Yıl sonunu kadar da ikinci etabı tamamlayarak Ortamahallemizdeki restorasyon çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Ortamahalle’nin üst kısmında bulunan tarihi St. Michael Kilisesini de restore ederek Ortamahalle Müzesi olarak turizme kazandırdık. Müzenin envanter temini ve iç dizayn çalışmalarını sonlandırdık. Önümüzdeki turizm sezonuna Ortamahalle Müzemizin açılışını yapacağız” diye konuştu.

Geçmişte tekel olarak kullanılan ve uzun yıllardır atıl olarak duran Akçaabat merkezinde bulunan tekel binasının otel olarak turizme kazandırıldığını ifade eden Ekim “İlçemize gelen turistlerin merkezdeki konaklama ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılayacak olan otel inşaatı hızla ilerliyor. Mülkiyeti Belediyemize ait olan eski tekel binasını yüklenici tarafından en az dört yıldızlı otel olarak yapmak koşuluyla ihale yoluyla kiraladık. Yüklenici firma hızlıca çalışmalarına başladı. 107 oda kapasiteli, yaklaşık 300 yatak kapasiteli ve en az dört yıldızlı otel olarak şehrimizin turizmine önemli katkı sağlayacak olan otelin önümüzdeki turizm sezonuna açılması hedefiyle firma çalışmalarını sürdürüyor. İlçemize gelen turist gezi aktivitelerinin yanında bu otel sayesinde merkezdeki konaklama ihtiyaçlarını da karşılayacak. Ayrıca açılmasıyla da şehrin istihdamına ve ekonomisine de önemli katkı sağlayacak olan otelin bu yönleriyle de önem arz ettiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.